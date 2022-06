Floorball

20:51 Uhr

Red Hocks Kaufering feiern gegen Lilienthal einen Kantersieg

Plus Den Red Hocks Kaufering fehlt nur mehr ein Sieg zum Klassenerhalt in der 1. Floorball-Bundesliga. Dass die Mannschaft dort hingehört, zeigt sie im ersten Play-down-Spiel gegen Lilienthal.

Von Margit Messelhäuser

Der Klassenunterschied war deutlich zu sehen. Der Vizemeister der 2. Bundesliga, der TV Lilienthal, hatte im ersten Play-down-Spiel gegen die Red Hocks keine Chance. Nicht mal zwei Stunden dauerte die Partie in der Kauferinger Sporthalle, dann war der 13:2-Kantersieg der Gastgeber unter Dach und Fach. Am kommenden Wochenende steht in Lilienthal das Rückspiel an. Auch das sollte eigentlich eine klare Sache sein, doch die Kauferinger müssen auf einen weiteren Leistungsträger verzichten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen