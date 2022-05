Red Hocks Kaufering müssen weiter um Klassenerhalt zittern

Plus Kauferings Bundesliga-Team gelingt ein wichtiger Sieg gegen Wernigerode. Die Niederlage gegen die Floorballer aus Weißenfels tut weh. Eine Chance, die Play-downs zu vermeiden, gibt es noch.

