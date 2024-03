Reserve der Red Hocks Kaufering will nicht in 2. Bundesliga aufsteigen

Die Reserve der Red Hocks Kaufering verzichtet auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Der Floorball-Verein verweist auf Veränderungen und den Wunsch von Spielern.

Unter den bayerischen Regionalligisten im Floorball findet sich erneut kein Aufstiegswilliger in die 2. Bundesliga. Dazu zählt auch die Reserve der Red Hocks Kaufering. Wie der Verein mitteilt, wird die höhere Liga eine neue Struktur bekommen. Statt drei wird es noch zwei Staffeln geben. Damit gingen mehr Spiele und teils deutlich weitere Fahrten einher.

Spielertrainer von Kaufering verweist auf Altersstruktur

Kauferings Spielertrainer Lukas Wexenberger verweist auf die Altersstruktur des Teams, das zu großen Teilen aus ambitionierten jungen Wilden und erfahrenen Routiniers bestehe. Dieser Mix habe diese Saison so erfolgreich werden lassen. Die Älteren wollen es aber ruhiger angehen lassen, was die zeitliche Belastung angeht. Die ambitionierte junge Fraktion werde ihren Weg in Richtung erste Mannschaft gehen. „Es ist ein organisatorischer Mehraufwand und ein höherer Anspruch, der für uns derzeit insgesamt nicht passt“, resümiert Wexenberger. (AZ)

