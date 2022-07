Football: Der Landsberg X-Press überrollt die Nürnberg Rams

Plus Die Footballer des Landsberg X-Press zeigen gegen den Vorletzten der Regionalliga eine tadellose Leistung. Für das Vereinspräsidium gibt es aber noch einen weiteren Grund zur Freude.

Der Landsberg X-Press überrollt die Nürnberg Rams im Heimspiel. Die Gastgeber waren den als Vorletzte der Regionalliga angereisten Franken in allen Belangen überlegen und setzten sich verdient mit 48:7 durch. Doch nicht nur der Auftritt der X-Men freute den Vorstand des X-Press.