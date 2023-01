Zwei Neuzugänge und ein Rückkehrer für den Landsberg X-Press

Plus Landsberg X-Press vermeldet zwei neue Importspieler. Auch ein "alter" Bekannter kehrt zum Football-Regionalligisten zurück.

Auch wenn es bis zum ersten Kick-off noch eine Weile hin ist: Bei den Footballern des Landsberg X-Press laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Zum Jahreswechsel gibt der Verein die Verpflichtung von zwei weiteren Importspielern bekannt. Und ein bekannter Spieler kehrt zu den X-Men zurück.