Bayernliga: Beim TSV Landsberg kehren die Urlauber zurück

Die Landsberger Bayernliga-Fußballer spielen am Samstag in Illertissen. Ein neuer Stürmer soll getestet werden, doch es gibt Probleme.

Nach dem erfolgreichen Auftakt in die Vorbereitung (4:1-Sieg gegen Kempten) steht für die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg am Samstag, ab 14 Uhr, beim Regionalligisten FV Illertissen das zweite Testspiel an. Dabei soll eigentlich ein Stürmer getestet werden, doch noch ist fraglich, ob er auflaufen kann – und das hat einen eher kuriosen Hintergrund.

Vier Tore im ersten Spiele, und alle vier erzielt durch Neuzugänge – Spielertrainer Mike Hutterer ist mit dem Auftakt verständlicherweise zufrieden. Besonders gut hat sich Ex-Profi Sascha Mölders eingeführt: Der 37-Jährige, der wie Hutterer als Spielertrainer agiert, hatte gegen Kempten gleich das 1:0 erzielt. So einfach wie gegen den Landesligisten wird es aber diesmal nicht werden für den TSV. „Illertissen ist natürlich schon ein Brett“, sagt Mike Hutterer.

Dafür haben sich aber einige Urlauber wieder zurückgemeldet: Sebastian Schmeiser hat die Flitterwochen beendet und war schon im Training, ebenso wieder dabei sind Steffen Krautschneider und Vincent Stegmiller, der Neuzugang vom FC Stätzling.

Fehlen werden dagegen weiterhin die beiden Langzeitverletzten, Alexander Benede und Ajlan Arifovic. Auch Luca Wollens wird noch aussetzen. Er musste ja im ersten Test schon nach wenigen Minuten verletzt ausgewechselt werden. „Es scheint aber nicht so schlimm zu sein“, sagt Hutterer. Dennoch wolle man die genaue Diagnose abwarten, ehe Wollens wieder ins Training einsteigt. „Für den jungen Burschen ist das natürlich schlimm“, so der Landsberger Spielertrainer.

Polizei ermittelt in der Geschäftsstelle von Holzkirchen

Und die Landsberger würden gerne noch einen Gastspieler mitnehmen: Harouna Boubacar, der zuletzt beim Landesligisten TuS Holzkirchen spielte. Allerdings könnte es da ungewöhnliche Probleme geben. „In die Geschäftsstelle von Holzkirchen wurde eingebrochen“, sagt Hutterer. Dort sei die Spurensicherung an der Arbeit und deshalb könne Holzkirchen den Stempel nicht benutzen. Ob eine Gastspielgenehmigung ausgestellt werden kann, sei deshalb unsicher, so Hutterer.

Unfreiwillig pausieren muss voraussichtlich auch noch Sandro Caravetta: Sein vorheriger Verein, der FC Gundelfingen, hat bislang noch keine Gastspielerlaubnis ausgestellt. „Das verstehen wir alle nicht“, lautet dazu der Kommentar des Spielertrainers.

Sieg im ersten Test war wichtig für den Kopf

Mit Illertissen warte eine junge, hungrige Mannschaft als Gegner, blickt Hutterer auf den zweiten Test. Was sein Team betreffe, müsse man abwarten, wie die Spieler das intensive Training wegstecken. „In der Vorbereitung trainieren wir vier Mal in der Woche, momentan legen wir vor allem Wert darauf, dass wir alle fit bekommen“, gibt Mike Hutterer Einblicke in den Trainingsplan.

Der Sieg zum Auftakt der Vorbereitung sei in zweierlei Hinsicht wichtig gewesen: Zum einen gelang dadurch der Start in die neue Saison. „Aber auch für den Kopf war es sehr wichtig, zuletzt hatten wir in der Bayernliga ja doch eine lange Durststrecke“. Da habe der Erfolg „richtig gutgetan“.