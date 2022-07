Fußball

16:58 Uhr

Bayernliga: Der TSV Landsberg gewinnt beim Angstgegner Kottern

Plus Sascha Mölders bringt den TSV Landsberg mit einem nicht alltäglichen Treffer in Führung. In der Fußball-Bayernliga mischt der TSV jetzt wieder in der Spitzengruppe mit.

Von Margit Messelhäuser

Gegen den TSV Kottern hat sich der TSV Landsberg bislang immer schwergetan – nicht so diesmal. Mit 3:1 setzten sich die Landsberger dort nach einem rasanten Spiel durch und sind nun wieder auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze der Fußball-Bayernliga-Süd. Dabei sorgte Sascha Mölders mit einem nicht alltäglichen Tor für die Führung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

