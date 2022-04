Fußball

vor 36 Min.

Bayernliga: Der TSV Landsberg trifft auf die „jungen Löwen“

Am Samstag steht für den TSV Landsberg das Rückspiel gegen die zweite Mannschaft des TSV 1860 München an. Beginn ist um 14 Uhr im 3C-Sportpark.

Plus Die Landsberger Bayernliga-Fußballer erwarten am Samstag den TSV 1860 München II. Anschließend steht im 3C-Sportpark noch ein besonderes Derby an.

Von Margit Messelhäuser

Auch wenn der TSV Landsberg im Rennen um Platz zwei in der Fußball-Bayernliga praktisch ausgeschieden ist: Das Spiel gegen die zweite Mannschaft des TSV 1860 München, Beginn 14 Uhr, dürfte dennoch ein packendes Spiel werden. Und im Anschluss steht dann auch noch ein Landsberger Stadtderby an, dafür hat der Verein eine besondere Aktion vorbereitet.

