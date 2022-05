Fußball

15:16 Uhr

Bayernliga: Die „jungen Löwen“ sind bissiger als der TSV Landsberg

Wenig bis gar nichts hatte der TSV Landsberg (dunkle Trikots) der zweiten Mannschaft des TSV 1860 München entgegenzusetzen. Am Ende gab es die dritte Niederlage in Folge für die Landsberger.

Plus Der TSV Landsberg kassiert gegen die zweite Mannschaft des TSV 1860 München die dritte Niederlage in Folge. Jetzt steht für die Bayernliga-Fußballer erst mal eine Pause an.

Von Margit Messelhäuser

Eigentlich wollte Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer im Heimspiel gegen den TSV 1860 München II „den Bock umstoßen“, also nach den beiden Niederlagen in Folge die Wende einleiten, doch dazu kam es nicht. Mit 1:3 mussten sich die Landsberger – verdient – geschlagen geben. Langsam läuft man Gefahr, die bislang gute Saisonleistung zu verspielen.

