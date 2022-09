Fußball

17:52 Uhr

Bayernliga: Spitzenspiel und Spendenaktion beim TSV Landsberg

Am Samstag erwarten die Landsberger (links Spielertrainer Mike Hutterer) den FC Deisenhofen zum Spitzenspiel im 3C-Sportpark. Da haben die TSVler auch noch eine Rechnung offen. Zugleich gibt es eine Spendenaktion für den an Leukämie erkrankten kleinen Max. .

Plus Der TSV Landsberg erwartet als Spitzenreiter der Fußball-Bayernliga Deisenhofen. Bei dem Topspiel findet wieder eine Spendenaktion für den kleinen Max statt.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Acht Spiele in Folge ist der TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga ungeschlagen – nun soll der neunte Streich folgen. Und wieder haben es die Landsberger mit einem Topteam zu tun: Ab 14 Uhr ist im 3C-Sportpark der Tabellenvierte Deisenhofen beim Spitzenreiter zu Gast. Doch nicht nur das Spiel sollte viele Fans anlocken, es gibt auch wieder eine Spendenaktion für den an Leukämie erkrankten kleinen Max.

