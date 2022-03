Bayernliga: TSV Landsberg bietet in Dachau Magerkost

Plus Beim Kellerkind Dachau springt für den TSV Landsberg nur ein Punkt raus. Warum es bei den Landsbergern vor allem in der ersten Halbzeit nicht gut gelaufen ist.

Der TSV Landsberg unterstreicht seine Stellung als Remiskönig in der Fußball-Bayernliga-Süd: In Dachau gibt es für die Mannschaft von Spielertrainer Mike Hutterer bereits das 14. Unentschieden. Dabei wäre beim Kellerkind durchaus mehr drin gewesen.