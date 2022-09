Fußball

13:24 Uhr

Bayernliga: TSV Landsberg bleibt daheim und will nachlegen

Plus Wegen eines Stromausfalls tauschen Landsberg und Garching ihr Heimrecht. Welchen Matchplan Spielertrainer Sascha Mölders und seine Jungs haben.

Von Oliver Wolff

In der Bayernliga Süd ist der TSV Landsberg seit mittlerweile acht Wochen ungeschlagen und führt mit 27 Punkten aus zwölf Spielen die Tabelle an, gefolgt von Schalding (26) und der Reserve der Schanzer (24). Eigentlich sollte das nächste Spiel gegen den VfR Garching am Sonntag ab 15 Uhr auswärts stattfinden. Doch wegen technischer Probleme am Stromnetz rund ums Garchinger Sportgelände haben am Donnerstagabend beide Mannschaften das Heimrecht kurzfristig getauscht. Das Spiel findet in Landsberg auch eine Stunde früher, also ab 14 Uhr statt.

