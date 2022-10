Fußball

Bei Denklingens Fußballern ist der Wurm drin

Plus Ein abgefälschter Ball besiegelt die Heimniederlage von Denklingens Fußballern gegen Neuhadern. Der Trainer reagiert mit Galgenhumor auf die aktuelle Situation.

Von Christian Mühlhause

In der vergangenen Saison spielte Denklingen in der Bezirksliga Oberbayern ´bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg in die Landesliga mit. Diese Saison kommt die Mannschaft aber nicht von der Stelle und hat nur drei der elf Saisonspiele gewinnen können. Gegen Neuhadern kassierte das Team von Trainer Markus Ansorge daheim bereits die fünfte Saisonniederlage. „Ich bin mit der Leistung nicht unzufrieden, aber die Art wie die Niederlage zustande kam, passt zu unserer derzeitigen Situation.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

