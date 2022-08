Fußball

17:03 Uhr

Bezirksliga: Der VfL Denklingen startet in eine englische Woche

Plus Auf den VfL Denklingen warten nach dem erfolgreichen Auftakt in die Fußball-Bezirksliga anstrengende Tage. Am Samstag gastiert die Ansorge-Elf in Neuried.

Von Margit Messelhäuser

Mit dem 4:2-Erfolg gegen Aubing legte der VfL Denklingen einen guten Start in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga Oberbayern hin. Nun steht eine englische Woche an, und „nach diesen ersten vier Spielen wird sich zeigen, wo der Weg hinführt“, sagt VfL-Trainer Markus Ansorge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen