Fußball

12:06 Uhr

Bezirksliga: Wohin geht die Reise für Denklingen und Kaufering?

Wie haben die Kauferinger (weiße Trikots) die erste Niederlage 2022 weggesteckt? Das wird sich am Samstag in Mindelheim zeigen.

Plus Für die Fußball-Bezirksligisten VfL Denklingen und VfL Kaufering stehen die entscheidenden Spiele im Kampf um den Aufstieg an. Beide Mannschaften müssen auch noch unter der Woche ran.

Von Margit Messelhäuser

Der Endspurt in den Fußball-Bezirksligen Schwaben und Oberbayern hat es für die beiden Landkreis-Mannschaften in sich. Beide müssen nun auch noch englische Wochen bestreiten. Los geht es für beide auswärts: Am Samstag ist Kaufering in Mindelheim zu Gast, Denklingen muss in Penzberg antreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen