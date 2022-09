Das Derby der Fußball-Kreisliga steigt diesmal in Landsberg

Plus Jahn Landsberg hat den Kreisliga-Aufsteiger Unterdießen zu Gast. Utting kann auf den Heimvorteil bauen.

Drei Mannschaften kommen in der Fußball-Kreisliga Zugspitze für den Titel des Halbzeitmeisters infrage – mit Jahn Landsberg und Utting auch zwei Landkreisteams. Dabei scheint Jahn im Landkreisderby die leichtere Aufgabe zu haben.