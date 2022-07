Fußball

Der VfL Kaufering kassiert in der Landesliga die erste Niederlage

Plus Im Duell der Aufsteiger in die Fußball-Landesliga zieht die Mannschaft von Ben Enthart den Kürzeren. Bereits am Samstag steht für die Kauferinger Fußballer wieder eine schwere Prüfung an.

Von Margit Messelhäuser

Im zweiten Spiel hat es den VfL Kaufering erwischt: In Hollenbach, beim Mitaufsteiger in die Fußball-Landesliga, unterlag der VfL mit 1:2. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte Sebastian Bonfert die Kauferinger in Führung gebracht, doch in der 63. Minute gelang den Gastgebern der Ausgleich und in der 84. Minute fiel der Siegtreffer für Hollenbach. Insgesamt, so Enthart, habe seine Mannschaft nicht an die Leistung im ersten Spiel anknüpfen können.

