vor 36 Min.

Für den TSV Utting beginnt die neue Saison in der Fußball-Kreisliga

Am zweiten Spieltag in der Kreisliga steht für den TSV Utting das erste Spiel an.

Plus In der Fußball-Kreisliga im Kreis Zugspitze ist auch am zweiten Spieltag nur ein Team aus dem Landkreis Landsberg im Einsatz. Utting erwartet zum Heimspiel den TSV Peiting.

Von Margit Messelhäuser

Die zweite Saison in der neuen Klasse ist für einen Aufsteiger meist die schwierigere. Jetzt muss der TSV Utting zeigen, wie er damit umgeht. Für die Mannschaft von Trainer Peter Bootz steht am Sonntag, ab 15 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den TSV Peiting das erste Spiel in der Fußball-Kreisliga Zugspitze an. Jahn Landsberg und Aufsteiger Unterdießen können sich dagegen über ein langes spielfreies Wochenende freuen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

