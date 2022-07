Fußball-Bayernliga: Landsbergs Anschlusstreffer kommt zu spät

Plus Für die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg gibt es gegen den FC Gundelfingen die erste Niederlage in der neuen Saison. Wieder ist Sascha Mölders für die Gastgeber erfolgreich.

Nach einem Sieg und einem Unentschieden gibt es für die Landsberger Bayernliga-Fußballer im dritten Saisonspiel die erste Niederlage. Mit 1:2 muss sich der Gastgeber dem FC Gundelfingen geschlagen geben. Dabei machen sich die Landsberger selbst das Leben schwer.