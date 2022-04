Fußball

10:46 Uhr

Fußball-Bayernligist TSV Landsberg zeigt die richtige Reaktion

Elias Kollmann erzielte das 1:0 für den TSV Landsberg gegen Gundelfingen. Mit 3:0 gewannen die Gastgeber schließlich und sind damit bestens vorbereitet für das Spitzenspiel gegen Hankofen am Dienstag, ebenfalls in Landsberg.

Plus Gegen Gundelfingen setzen sich die Landsberger mit einem guten Endspurt durch. Der 3:0-Sieg gibt auch Selbstvertrauen für die Partie am Dienstag gegen Hankofen.

Von Margit Messelhäuser

Der TSV Landsberg erledigte die Pflichtaufgabe am Ende souverän: Mit 3:0 setzten sich die Bayernliga-Fußballer gegen den FC Gundelfingen durch und sind damit bestens gerüstet für das Spitzenspiel am Dienstag. Dann ist der Tabellenführer Hankofen in Landsberg zu Gast (Beginn 18.30 Uhr).

