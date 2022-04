Fußball-Bezirksliga: Der VfL Denklingen überrollt seinen Gegner

Plus Für die Fußballer des VfL Denklingen läuft es nach der Winterpause nicht nach Wunsch. Gegen Hertha München sendet der Bezirksliga-Aufsteiger ein deutliches Lebenszeichen.

Schwierige Wochen liegen hinter den Bezirksliga-Fußballern des VfL Denklingen. Beim Start nach der Winterpause lief es nicht wirklich rund, zuletzt gab es sogar – erstmals in dieser Saison – zwei Niederlagen in Folge. Aber jetzt scheinen die schwierigen Zeiten vorbei zu sein. Gegen Hertha München zündete die Elf von Trainer Markus Ansorge ein richtiges Feuerwerk.