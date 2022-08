Fußball

Fußball: Der TSV Landsberg ist beim Bayernliga-Aufsteiger zu Gast

Plus In der Fußball-Bayernliga geht es für den TSV Landsberg am Samstag zum Aufsteiger nach Nördlingen. Am Dienstag steht dann im 3C-Sportpark schon das nächste Pokalspiel auf dem Programm.

Von Margit Messelhäuser

Der TSV Landsberg ist inzwischen da, wo er hin will: an der Tabellenspitze der Fußball-Bayernliga. Zwar aufgrund des Torverhältnisses nicht ganz oben, aber punktgleich mit Spitzenreiter Ismaning. Am Samstag geht es für die Landsberger nun zum Aufsteiger nach Nördlingen und bereits am Dienstag steht das nächste Pokalspiel an, dann zu Hause gegen den Regionalligisten Illertissen.

