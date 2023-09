Fußball

25.09.2023

Hurlach gewinnt das Derby in der Kreisklasse gegen Kaufering II

Plus Der SV Hurlach rettet den Sieg gegen die Reserve des VfL Kaufering über Zeit. In der Tabelle der Kreisklasse sind die Teams nun Nachbarn.

In einem umkämpften Derby in der Kreisklasse Augsburg Süd ging der SV Hurlach am Schluss als Sieger hervor. Die Reserve des VfL Kaufering musste sich nach anfänglicher Führung noch mit 2:1 geschlagen geben.

Durch einen schönen Spielzug ließ Kaufering die Hurlacher Abwehr nach nur fünf Minuten stehen und ging in Führung. Ansonsten waren spielerisch von beiden Seiten nur wenig gute Aktionen zu sehen. Es kam kaum ein Spielfluss zustande. Stattdessen sahen die Zuschauer viele Zweikämpfe und viel Aggressivität im Mittelfeld. Beide Teams schenkten sich nichts und kämpften um den Sieg. Nach 25 Minuten war wieder alles offen: Hurlach glich durch einen verwandelten Foulelfmeter aus.

