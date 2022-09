Im Spitzenspiel der Fußball-Bayernliga gibt es keinen Sieger

Plus Der TSV Landsberg gibt gegen Schalding-Heining seinen Vorsprung schnell wieder her. Mölders geht seit Langem mal leer aus. Der Torjäger ist bald im TV zu sehen.

Am Ende war es ein nicht unverdientes 1:1 im Spitzenspiel der Fußball-Bayernliga Süd zwischen dem Tabellenführer TSV Landsberg und Verfolger SV Schalding-Heining. Die Landsberger bleiben an der Tabellenspitze – haben jetzt aber gleich mehrere Verfolger im Nacken.