Fußball

vor 35 Min.

Landesliga: Der VfL Kaufering ist bei einem der Favoriten zu Gast

Plus Kauferings Trainer Ben Enthart fährt ohne Druck zum SC Olching. Er hat den Gastgeber beim Landesliga-Spiel in Mering bereits beobachtet.

Von Margit Messelhäuser

Am Montag hing die Tabelle der Fußball-Landesliga-Südwest nicht in der Kabine des VfL Kaufering. „Aber vielleicht kommt das ja noch“, sagt VfL-Trainer Ben Enthart mit einem Schmunzeln. Allen Grund dafür gäbe es jedenfalls: Der Aufsteiger VfL Kaufering ist an der Spitze. Allerdings steht für den VfL nun das Topspiel in Olching an, Beginn ist am Mittwoch, um 19 Uhr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen