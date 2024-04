Fußball

vor 49 Min.

Landesliga: Der VfL Kaufering kann doch noch gewinnen

Plus In der Fußball-Landesliga feiert der VfL Kaufering gegen den VfB Durach einen ganz wichtigen Sieg. Niklas Neuhaus trifft zweimal für die Gastgeber.

Von Margit Messelhäuser

Es geht also doch noch: Mit 3:2 setzt sich der VfL Kaufering in der Fußball-Landesliga gegen den VfB Durach durch und beendet damit die Durststrecke. Auch wenn die Gäste mehr vom Spiel hatten, diesmal waren die Kauferinger vor dem Tor wieder sehr effektiv und glaubten bis zur letzten Minute an sich.

Endlich "den Bock wieder umstoßen", mit diesem Ziel sind die Kauferinger in die Partie gegen den Tabellenfünften gegangen - und es gelang. Nach vier teils heftigen Niederlagen in Folge gab es für den Aufsteiger wieder einen wichtigen Dreier. Inwieweit sich dieser in der Tabelle auswirkt, werden erst die Spiele am Wochenende zeigen, doch fürs Selbstvertrauen war der Heimsieg für die Mannschaft des Trainerduos Michael Grasse/Sebastian Bonfert extrem wichtig.

