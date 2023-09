Fußball

05:55 Uhr

Trainer des TSV Rott sieht sein Team auf dem richtigen Weg

Plus Pascal Jaensch trainiert den TSV Rott in der Fußball-Kreisklasse. Das Team holte vier Punkte in sechs Spielen. Der Coach sagt, warum er dennoch zufrieden ist.

Von Christian Mühlhause

Der TSV Rott möchte die Liga in der Fußball-Kreisklasse halten. Nach sechs gespielten Partien hat die Mannschaft vier Niederlagen, ein Unentschieden und einen Sieg auf dem Konto. Pascal Jaensch ist seit dieser Saison Trainer des Vereins und erklärt, warum er dennoch mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden ist.

„Bis vor zwei Wochen haben uns sieben Stammspieler gefehlt, die jetzt wieder ins Training kommen. Hinzu kommt, dass wir uns Chancen erarbeiten in den Spielen, also mithalten können. Aus meiner Sicht sind wir auf dem richtigen Weg. Und die Trainingsbeteiligung ist wirklich super, es sind jetzt immer 14 bis 20 Spieler da.“ Jaensch übernahm das Amt von Stephan Botschafter. Dieser gab die Aufgabe nach zwei Jahren aus persönlichen Gründen ab, steht aber als Co-Trainer weiter zur Verfügung. „Darüber bin ich sehr froh“ betont Jaensch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

