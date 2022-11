Fußball

15:12 Uhr

TSV Landsberg: Umkämpftes Remis im Heimspiel gegen FC Memmingen

Plus In der Bayernliga empfängt Landsberg Memmingen. In einem intensiven Derby gibt es viele Chancen auf beiden Seiten. Sascha Mölders scheitert zwei Mal am Aluminium.

Von Oliver Wolff

Am Samstag empfing der TSV Landsberg zu Hause vor 785 Zuschauerinnen und Zuschauern Regionalliga-Absteiger FC Memmingen. Von Beginn an war es ein intensives Spiel auf beiden Seiten: hohes Pressing, viele Laufduelle und aggressiver Kampf um die zweiten Bälle. Der TSV und die Gäste aus Memmingen kamen in der ersten Viertelstunde zu einigen Abschlüssen aus der zweiten Reihe, doch gefährlich wurde es für keinen der beiden Torhüter. Landsberg wirkte frischer und begann früh sein Kombinationsspiel. In der 8. Minute bekam der Landsberger Maximilian Holdenrieder im Zweikampf unabsichtlich einen Ellenbogen von einem Memminger ins Gesicht, die Aktion wurde vom Schiedsrichter nicht geahndet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

