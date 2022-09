Fußball

VfL Kaufering erwartet in Gilching offenen Schlagabtausch

Plus Der VfL Kaufering ist die Überraschungsmannschaft in der Fußball-Landesliga und tritt am Freitag in Gilching an.

Von Oliver Wolff

Aufsteiger VfL Kaufering sorgt in der Fußball-Landesliga weiter für Furore und übernahm am vergangenen Wochenende sogar die Tabellenführung. Schon am Freitagabend konnte das Team von Trainer Benjamin Enthart in einem hart umkämpften Auswärtsspiel mit 1:0 gegen den VfB Durach gewinnen. Nun spielt Kaufering wieder am Freitag und wieder in der Ferne. Enthart erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, welchen Matchplan er sich zurechtgelegt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

