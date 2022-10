Wichtiger Sieg für Denklingen in der Fußball-Bezirksliga

Plus Der VfL Denklingen steigt aus dem Tabellenkeller der Bezirksliga Oberbayern. Gegen Deisenhofen überzeugt der Gastgeber über die gesamten 90 Minuten.

Die Erleichterung war Denklingens Trainer Markus Ansorge anzuhören: Nach einer Durststrecke gewann sein Team in der Fußball-Bezirksliga Oberbayern deutlich mit 4:0 gegen die zweite Mannschaft von Deisenhofen. Diesmal ist die Taktik voll aufgegangen.