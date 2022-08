Handball in Landsberg: Wer harzen will, muss putzen

Plus Für die Handballer des TSV Landsberg gibt es nach dem Aufstieg in die Landesliga einige Änderungen. Künftig darf die Mannschaft ein Hilfsmittel verwenden – unter Auflagen.

Für die Landsberger Handballer beginnt Mitte September eine spannende Zeit: Nach einer „gefühlten Ewigkeit“, wie Abteilungsleiter Roland Neumeyer mal sagte, spielen die Herren wieder in der Landesliga. Dass es mit dem Klassenerhalt klappt, dafür wurde nun ein wichtiger Schritt unternommen, der auch von der Stadt unterstützt wird.