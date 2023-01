Handball

16:21 Uhr

Handballer des TSV Landsberg ziehen positive Bilanz

Die Handballer des TSV Landsberg (vorne Trainer Dirk Meier) halten als Aufsteiger in die Landesliga bislang gut mit. Nach der Saison wird es aber eine Veränderung geben.

Plus Bei den Handballern des TSV Landsberg läuft es bislang. Die Herren stehen als Aufsteiger in die Landesliga gut da – müssen sich aber auf eine Veränderung vorbereiten.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Als Aufsteiger in die Landesliga halten sich die Handballer des TSV Landsberg wacker: Sie stehen in der Weihnachtspause auf einem Nichtabstiegsplatz. Auch die Damen halten sich trotz großer Personalsorgen wacker in der Bezirksoberliga. Insgesamt ist Abteilungsleiter Roland Neumeyer denn auch zufrieden, auch weil sich bei einer wichtigen Personalie eine Lösung abzeichnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen