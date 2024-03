Bundesliga-Reserve der Red Hocks ist Meister und richtet Süddeutsche aus

Die Reserve der Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering sind bayerischer Meister. Vor eigenem Publikum soll auch der süddeutsche Meistertitel hinzukommen.

Die vier besten Teams der Regionalligen in Bayern und Baden-Württemberg im Floorball ermitteln am 6. und 7. April in Kaufering den süddeutschen Meister. Als bayerischer Meister sind die Red Hocks Kaufering dabei – ihre zweite Mannschaft sicherte sich mit einem 8:0 gegen Rohrdorf vorzeitig den Titel. Durch diesen Sieg ist klar, dass Kapitän Marco Tobisch und die Red Hocks II das Final Four ausrichten werden.

Mehr defensive Stabilität hatte der Routinier zuletzt gefordert – diese Vorgabe wurde mit dem zweiten Sieg ohne Gegentor gegen den abgetretenen Meister erfüllt. Auch Spielertrainer Lukas Wexenberger ist zufrieden: „Das war über weite Strecken echt gut, mit teilweise coolen Kombinationen und sehenswerten Toren.“ Auch Experimente in Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf sei geglückt. Einziges Manko: Zwischenzeitlich habe man sich zu sehr Scharmützeln mit den Gegnern und den Schiedsrichtern hingegeben.

Süddeutsche Meisterschaft erstmals in Kaufering

Das Final Four ist zum ersten Mal Gast am Lech. Anlässlich des 20-jährigen Floorballjubiläums in Kaufering passe das hervorragend, findet Kevin Keß, der für die Eventplanung zuständig ist. „Wir freuen uns sehr“, pflichtet Tobisch bei. „Die Teilnahme war unser großes Ziel, und vor unseren Fans zu spielen, wird ein Highlight für unser junges Team.“ Am Samstag treffen der noch zu ermittelnde bayerische und der baden-württembergische Champion jeweils auf den Vize des anderen Landesverbands. Am Sonntag steigt das Finale. Auf Rang zwei in Bayern rangiert einen Spieltag vor Saisonende Nordheim/Augsburg. In Baden-Württemberg stehen zwei Partien aus. Vorn rangiert Konstanz vor Feuerbach und Schriesheim II. Eine kleine Generalprobe gibt es Samstag: Dann empfangen die Red Hocks II den FBC München 2 (18.30 Uhr). Tags darauf treten die ersten Mannschaften dieser Teams zum Klassenerhalt-Derby in der Bundesliga an (16 Uhr). (AZ)

