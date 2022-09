Gut vorbereitet an den Start des Hardy's Stadtlauf in Landsberg

Trainer Jan Vosseler gibt den Mitgliedern des „Laufteams Landsberger Tagblatt“ Tipps. Diese sprechen über Erwartungen ans Training und Ziele beim Stadtlauf.

„Das rechte Bein muss nach oben und der linke Arm nach vorn und dann streckt ihr das rechte Bein nach hinten aus und den rechten Arm nach vorn“, gibt Trainer Jan Vosseler die Richtung vor. Er trainiert eine Gruppe von Walkern und Läufern für den Hardy’s Stadtlauf in Landsberg am Montag, 3. Oktober. Unsere Redaktion hat mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die als „Laufteam Landsberger Tagblatt“ starten, über ihre Erwartungen an die drei Trainingseinheiten und ihre Ziele gesprochen und mit dem Coach, was zu beachten ist.

Bevor die Gruppe aber starten kann, heißt es erst einmal aufwärmen und dehnen. „Die Übungen sind auch gut für die Sturzprophylaxe“, erwähnt Jan Vosseler, der Sport- und Bewegungstherapeut ist. Wie lange man sich aufwärmen sollte, hänge von der nachfolgenden Belastung ab, sagt er. „Ganz grundsätzlich sollte man aber minimum zehn bis 15 Minuten fürs Dehnen der Muskeln einplanen.“ Zu den Mitgliedern der Gruppe gehört auch das Ehepaar Sandra (53 Jahre) und Torsten Wolter (56). Sie kommen aus Schleswig-Holstein, leben aber schon viele Jahre in Landsberg. „Sport spielt bei uns schon immer eine große Rolle. Einen Tag mal nichts machen geht schon, aber danach kribbelt es schon wieder“, sagt er. Daheim im Keller haben sie unter anderem Hanteln und ein Rudergerät. Beim Hardy’s Stadtlauf starten die beiden, die früher auch Marathons gelaufen sind, beim Walken. „Ich habe Arthrose, deswegen sind wir aufs Walken umgestiegen“, erklärt Thorsten Walter.

Sandra und Torsten Wolter gehen für das "Laufteam Landsberger Tagblatt" beim Hardy's Stadtlauf an den Start. Foto: Christian Rudnik

Die Eheleute haben ein klares Ziel: Die fünf Kilometer lange Strecke wollen sie in weniger als 45 Minuten schaffen. Die beiden sind ebenso wie die anderen Trainingsteilnehmer und Teilnehmerinnen erfahrene Sportler. Am vergangenen Wochenende haben sie bei ihrem Start in Wien die 30 Kilometer in 5:26 Stunden zurückgelegt. Anders als früher beim Marathon starten und beenden sie die Distanz jetzt immer zusammen. Sandra Wolter ist auch schon 100 Kilometer gewalkt. „Das ist mir vom Kopf her aber einfach zu langweilig“, gibt ihr Mann zu. Beide erhoffen sich von Fachmann Jan Vosseler Tipps und neue Übungen, mit denen sie schnell und gesund unterwegs sein können.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video (dpa ds) zu laden Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über "Akzeptieren“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung Das "Laufteam Landsberger Tagblatt" bereitet sich auf den Hardy's Stadtlauf vor. Video: Christian Rudnik

Nach dem Aufwärmen geht es auf die Strecke am Lech entlang: von der Karolinenbrücke bis zum Wasserpegelhäuschen und wieder zurück. Jan Vosseler ist mit dem Rad unterwegs. So kann er schnell zwischen den einzelnen Läufern und den Walkern hin- und herfahren und sich austauschen. Für Lena Friedrich (27) sind die zehn Kilometer beim Stadtlauf eine eher kürzere Angelegenheit. Sie ist aktuell in Elternzeit und sagt auf die Frage, warum sie sich zur gemeinsamen Aktion von Landsberger Tagblatt und Hardy’s angemeldet hat: „Ich möchte den Marathon gerne in weniger als vier Stunden laufen. Vosseler rät ihr Intervallläufe ins Training einzubauen, also das Tempo zwischendurch zu variieren. „Bislang bin ich eher eine Geschwindigkeit durchgelaufen“, freut sie sich über den Tipp.

Lisa Gregorovic (59) tritt ebenfalls über zehn Kilometer an. Sie nutzt die Gelegenheit, um sich mit Jan Vosseler über das Thema Energiebereitstellung während des Wettkampfes zu unterhalten. Laut Experten gibt es eine Faustformel zur Berechnung. Demnach sollte ein Gramm Kohlenhydrate je Kilogramm des Sportlers und pro Stunde aufgenommen werden. Der Experte empfiehlt bei dem Thema zudem, innerhalb von zwei Stunden nach dem Training zu essen und dabei mehrere energiereiche Nahrungsmittel in einem Gericht zu kombinieren . „Ich mache mir beispielsweise gerne ein Kartoffel-Käse-Ei-Omelett“, verrät er.

Lesen Sie dazu auch

Trainer ist begeistert von Mitgliedern des "Laufteams Landsberger Tagblatt"

Und wie erlebt der Coach seine Gruppe bei der ersten Trainingseinheit? „Für mich war es auch spannend, weil ich nicht wusste, was mich erwartet und wie fit die Teilnehmer sind. Es sind aber offensichtlich alles ambitionierte und erfahrene Freizeitsportler, die „sehr sympathisch sind“.

Heuer findet die Breitensportveranstaltung zum 15. Mal statt. Die Anmeldung ist bis zum 30. September im Internet möglich und am 3. Oktober bis 60 Minuten vor Start des jeweiligen Laufes im Start-/Zielbereich am Hauptplatz in Landsberg. Um 11 Uhr startet der Kinderlauf über 800 Meter und um 11.30 Uhr der Jugendlauf über 2000 Meter. Für die fünf und zehn Kilometer sowie den Halbmarathon fällt der Startschuss um 12 Uhr. Start und Ziel befinden sich am Hauptplatz in der Landsberger Altstadt.