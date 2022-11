Basketball

Landsberger Basketballer wollen endlich gewinnen

Plus HSB-Trainer "Miga" Migalla gibt sich vor dem Auswärtsspiel am Staffelsee kämpferisch. Die Landsberger Basketballer wollen nach fünf Pleiten in Serie endlich gewinnen.

Von Oliver Wolff

Noch immer warten die Landsberger Basketballer auf den ersten Sieg in der Bayernliga. Am Sonntag spielen die Landsberger auswärts am Staffelsee, Beginn ist um 17 Uhr im Staffelsee-Gymnasium. Null Punkte nach fünf Partien: Der HSB will endlich die Rote Laterne abgeben. „Wir spielen mit einer sehr jungen Mannschaft, und meine Jungs brauchen Zeit, um Erfahrung zu sammeln“, sagt Mike Migalla im Vorgespräch zum Auswärtsspiel. „Wir waren bisher nicht in der Lage, ein Spiel zu gewinnen.“

