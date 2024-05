FC Weil lädt wieder zum Spendenlauf für den guten Zweck ein

Bereits zum dritten Mal lädt der FC Weil zu einem Spendenlauf ein. Zwei Organisationen werden damit unterstützt.

Auch in diesem Jahr lädt der FC Weil wieder zu seinem Spendenlauf ein - inzwischen ist es die dritte Auflage. Die Anmeldung für die Veranstaltung am 16. Juni ist bereits möglich und die Organisatoren haben sich ein großes Ziel gesetzt.

Zwei Organisationen werden in diesem Jahr von den eingenommenen Spenden profitieren, teilen die Organisatoren mit. So wird die eine Hälfte der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft zugutekommen, mit der anderen wird die Gesellschaft für KinderKrebsForschung unterstützt. Im vergangenen Jahr konnten die Weiler mit 268 Teilnehmenden nicht nur bei den Läuferinnen und Läufern einen neuen Rekord verbuchen, auch die Spendensumme hatte es mit 6000 Euro in sich. "Und das wollen wir in diesem Jahr natürlich übertreffen", teilte Lucia Höß vom Orga-Team mit.

Auch für Kinder wird eine Strecke beim Spendenlauf angeboten

Der Startschuss für den Weiler Spendenlauf fällt am 16. Juni um 9 Uhr mit den Weiler Böllerschützen am Geilerstadl in der Wolfgangstraße in Weil. Die Startnummernausgabe ist von 8 bis 8.30 Uhr. Angeboten werden fünf, zehn und 15 Kilometer sowie ein Halbmarathon (21 Kilometer). "Die fünf und zehn Kilometer können auch gern gewalkt werden", so Höß. Der Weg führt über Feldwege Richtung Westerholz. Für Kinder gibt es eine Strecke über einen Kilometer.

Für das leibliche Wohl der Läuferinnen und Läufer und natürlich auch der Zuschauerinnen und Zuschauer ist während des Laufs und auch im Anschluss gesorgt. Eine neue exakte Zeiterfassung durch digitales Zeitmess-System wird ebenfalls angeboten. Die Online-Anmeldung unter fcweil.de/spendenlauf ist schon freigeschaltet und die Organisatoren bitten darum, diese rege zu benutzen, um besser planen zu können. (AZ)

