Motorsport

09:23 Uhr

Motorrad-Profi Schrötter bereitet sich auf Neustart vor

Marcel Schrötter startet in der neuen Saison in der Supersport-WM.

Plus Der Dießener Marcel Schrötter startet künftig in der Supersport-WM. Bald stehen die ersten Testfahrten für ihn an.

Von Margit Messelhäuser

Das Jahr 2023 wird ein ganz besonderes für den Dießener Motorradprofi Marcel Schrötter: Nach fast zehn Jahren in der Moto2-Klasse wechselte er unlängst in die Supersport-WM. Ende Februar beginnt die Saison für ihn in Australien – bis dahin gibt es noch einiges zu tun.

