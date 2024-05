BMX-Sportler fahren in der Bundesliga aufs Treppchen

Zum Start der BMX-Bundesliga fährt Raphael Ortel aus Obermeitingen zwei Siege ein. Auch bei der bayerischen Meisterschaft ist der BMX-Nachwuchs erfolgreich.

Gut gestartet sind die BMX-Fahrer und Fahrerinnen in die neue Saison. Für Raphael Ortel aus Obermeitingen gab es beim Bundesliga-Auftakt gleich zwei Siege. Etwas Pech hatte Anika Kühnel aus Heinrichshofen, dafür steht für sie bald ein besonderer Höhepunkt an.

In Leopoldshöhe (Nordrhein-Westfalen) fanden die ersten beiden Rennen in der BMX-Bundesliga statt. Für die Starterinnen und Starter des MAC Königsbrunn eine weite Anfahrt, die sich aber lohnte. So gewann Raphael Ortel in der Klasse Boys 11/12 Jahre beide Rennen. Weniger Glück hatte Annika Kühnel, die im ersten Rennen in der Klasse Girls 13/14 den 6. Platz belegte und im zweiten nach einem Sturn verletzt aufgeben musste.

BMX-Sportler holen zwei Medaillen bei der bayerischen Meisterschaft

Doch schon bei der bayerischen Meisterschaft in Fürstenfeldbruck war Kühnel wieder fit und belegte den 3. Platz. Den Titel holte sich ihr Vereinskamerad Raphael Oertel. Bereits am ersten Mai-Wochenende stehen für beide die nächsten Rennen in der Bundesliga an, ehe es für Annika Kühnel in die USA geht. Sie darf bei der Weltmeisterschaft in Rock Hill (North Carolina) an den Start gehen. Für die junge BMX-Starterin ist es nach 2022 bereits die zweite WM-Teilnahme.

Lesen Sie dazu auch