Ruderer ermitteln in Kaufering die Besten auf dem Ergometer

Vollen Einsatz auf dem Ruder-Ergometer zeigten die Teilnehmenden beim Cup des Kauferinger Rudervereins RCLK. Beim Nachwuchs siegt eine Athletin der Gastgeber.

In der Lechauhalle in Kaufering nahmen rund 100 Athletinnen und Athleten am jährlichen Ergo-Cup des Rudervereins RCLK teil. Zu Gast war auch Moritz Petri, Vorsitzender des Deutschen Ruderverbandes. Sein Sohn gehörte zu den Startern.

Der Wettkampf war offen für alle Interessierten, die sich auf dem Ruder-Ergometer messen wollten, unabhängig von ihrem Erfahrungslevel im Rudersport. Die Wettkampfstrecken wurden entsprechend den Altersklassen festgelegt: Schüler und Kinder im Alter von elf bis 14 Jahren absolvierten eine 1000-Meter-Strecke, die Junioren B traten über 1500 Meter an. Die Junioren A, Senioren und Masters kämpften über 2000 Meter um den Sieg. Die Veranstaltung dient nicht nur als Wettkampf, sondern auch als wichtige Vorbereitung für die kommende Regattasaison, informiert der Verein.

Lea Wendel siegt für Kaufering in der Kategorie Schüler/Kinder

Die Gastgeber konnten in der Kategorie Schüler/Kinder weiblich, mit Lea Wendel einen Sieg verbuchen. Sie setzte sich gegen 13 Konkurrentinnen durch und bewältigte den Kilometer in 4:01,8 Minuten. Traditionell findet der Ergo-Cup im Wechsel mit dem Ammerseegymnasium beziehungsweise den Ammersee-Ruderern statt, was auch am Aufwand für ein solches Event liegt. (AZ)

