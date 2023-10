Schießsport

Für Edelweiß Stoffen beginnt das Abenteuer Bayernliga

Plus Mit dem Aufstieg in die Bayernliga Luftpistole feiert Edelweiß Stoffen seinen größten Erfolg in der Vereinsgeschichte. Am Sonntag steht der erste Wettkampf an.

Sie sind gekommen, um zu bleiben: Am Sonntag, 15. Oktober, tritt die Luftpistolen-Mannschaft von Edelweiß Stoffen zum ersten Mal in der Bayernliga an. Der Aufstieg ist der bislang größte Erfolg für den Verein und das Ziel ist klar: „Der Klassenerhalt wäre eine feine Sache“, sagte Sportleiter Werner Ettner vor dem Auftakt.

Dass es mit dem Aufstieg geklappt hat, da war auch ein bisschen Glück dabei: Nur weil die zweite Mannschaft der Scheuringer von der Bayernliga in die Zweite Bundesliga aufgestiegen ist, wurde ein zusätzlicher Platz in der Bayernliga Südwest frei. Nun mal oben, will man auch den Klassenerhalt schaffen.

