Schießsport

16:22 Uhr

Gewehr: Keine Titel für die Gaue Landsberg und Ammersee

Plus Bei der oberbayerische Meisterschaft sammeln die Gewehr-Schützen der Gaue Landsberg und Ammersee viele Medaillen. Für Platz eins reicht es diesmal aber nicht.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Keinen Titel gab es bei der oberbayerischen Meisterschaft für die Gewehrschützen aus dem Kreis Landsberg – dafür aber einiges an Edelmetall.

Wie zu erwarten, liegen die Dießener Akteure mit dem Luftgewehr ganz vorne mit dabei. So sicherte sich Stephan Sanktjohanser den zweiten Platz bei den Herren. Maximilian Ulbrich, amtierender Europameister, verpasste diesmal mit Platz vier knapp das Podest. In dieser Disziplin startete Ulbrich, der für Dießen in der 1. Bundesliga an den Stand geht, auch für seinen Heimatverein Wilzhofen. Erfreulich, dass auch der Nachwuchs in dieser Disziplin gute Ergebnisse erzielte, auch wenn es nicht fürs Siegertreppchen reichte.

