Schießsport

09:33 Uhr

Luftpistole: Scheuring lädt zum Bundesliga-Finale ein

Plus Die Edelweißschützen Scheuring richten den letzten Durchgang der Luftpistole-Bundesliga aus. Die Gastgeber freuen sich wieder auf einen „normalen“ Wettkampf.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Finale zu Hause: Am Samstag und Sonntag laden die Edelweißschützen Scheuring zum Bundesliga-Finale mit der Luftpistole ein. In der Lechrainhalle hofft man auf viel Unterstützung, denn – rein rechnerisch – ist der direkte Klassenerhalt für die Gastgeber noch nicht in trockenen Tüchern. Alles bereit also für zwei packende Wettkämpfe.

