Traumstart für die FSG Dießen in der Bundesliga Luftgewehr

Plus In der Bundesliga Luftgewehr gelingen der FSG Dießen zwei Auftakterfolge. Besonders im zweiten Kampf gegen Kronau beweisen die Schützen vom Ammersee Nerven aus Stahl.

Nichts für schwache Nerven war der Bundesliga-Auftakt der FSG Dießen. Das Luftgewehrteam machte es am zweiten Wettkampftag extrem spannend, doch am Ende gab es strahlende Gesichter beim Team vom Ammersee.

Besser hätte der Start für die FSG Dießen kaum sein können: Gegen den Aufsteiger Luckenpaint setzte sich das Team vom Ammersee deutlich mit 4:1 durch. Dabei glänzte Ex-Weltmeister Danilo Sollazzo, der in dieser Saison für die FSG antritt, gleich mit der Maximalpunktzahl von 400 Ringen. Nur knapp verfehlte Mixed-Weltmeister und Europameister Maximilian Ulbrich diese Marke, doch mit 399 Ringen steuerte er ganz sicher den zweiten Einzelpunkt bei.