Bundesliga: Der FC Penzing ist im zweiten Wettkampf der Favorit

Plus Am Samstag steht für Penzings Stockschützen der zweite Bundesliga-Wettkampf an. An den Gastgeber hat die Mannschaft von Kapitän Matthias Peischer gute Erinnerungen.

Von Margit Messelhäuser

Nach der Osterpause geht die Bundesliga für die Stockschützen des FC Penzing weiter. Am Samstag geht es für das Team um Kapitän Matthias Peischer zu einem „alten Bekannten“. Dabei spricht viel für einen Penzinger Sieg.

