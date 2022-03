Stockschießen

Die Stockschützen des FC Penzing sammeln fleißig Titel

Plus Matthias Peischer und Stefan Gießer vom FC Penzing treten bei der Welt- und Europameisterschaft in Südtirol an. Für beide gibt es viel zu feiern, aber auch die eine oder andere Enttäuschung.

Von Margit Messelhäuser

Wenn die Penzinger Stockschützen zu einer Meisterschaft fahren, nehmen sie immer mehr mit nach Hause, als sie bei der Abfahrt im Gepäck hatten. Nämlich Medaillen und Titel. So auch bei der Welt- und Europameisterschaft, die vor Kurzem in Südtirol stattgefunden hat.

