Ein emotionaler Sieg für Penzings Stockschützen

Plus Vor dem Bundesliga-Wettkampf in Windorf gibt es einige Querelen. Die Stockschützen des FC Penzing lassen sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen.

Manche Siege sind doppelt wertvoll – einen solchen haben die Penzinger Stockschützen beim Bundesliga-Wettkampf in Windorf eingefahren. Denn dabei ging es nicht nur um die Tabellenführung in der Gruppe A.