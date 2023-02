Landesliga: Gegner bringt die Lechrain Volleys aus Konzept

Mit dem TSV München-Ost haben die Landesliga-Damen der Lechrain Volleys eine Rechnung offen. Im entscheidenden Satz sorgt ein Wechsel für Verwirrung.

Nicht nach Wunsch verlief der jüngste Spieltag für die Volleyball-Teams der Lechrain Volleys. Was man sich vorgenommen hatte, konnte diesmal nicht umgesetzt werden. Für die Landesliga-Damen ging es erneut zum TSV München-Ost. Eigentlich war man nach der knappen 2:3-Niederlage zuletzt auf Revanche aus, doch die LRV-Damen starteten schwach. Schon beim Stand von 0:4 musste Trainer Martin Wagner eine Auszeit nehmen. Danach wurde es zwar etwas besser, aber nicht gut genug – bald führten die TSV-Damen 18:10. Erneut nahm Wagner eine Auszeit und jetzt setzten die LRV-Damen zur Aufholjagd an. Es reichte aber nicht und mit 20:25 musste man den ersten Satz abgeben.

Motivierter und konzentrierter ging es in den zweiten Satz, doch erneut schlichen sich Fehler ein. Wagner stellte etwas um aber auch das sorgte nicht für die nötige Sicherheit. Mit 25:18 holten sich die Gastgeberinnen auch den zweiten Satz. Der dritte Durchgang begann mit vier Punkten Vorsprung für die LRV-Damen. Doch auch München-Ost mangelte es nicht an guten Aufschlägen, sodass dieser schnell eingeholt werden konnte.

Die Lechrain Volleys holen auf und gehen in Führung

München Ost setzte sich erneut weit ab, doch durch eine Aufschlagserie von Nina Pentenrieder kamen die Lechrainerinnen wieder ran und gingen sogar 17:15 in Führung. Nun hieß es „Punkt für Punkt“ und das Spiel blieb sehr eng. Die Schlussphase wurde hektisch und chaotisch, auch das Schiedsrichtergespann konnte nicht überzeugen.

Beim Spielstand von 23:23 entschied sich der Trainer von München-Ost für einen Doppelwechsel – woraufhin viel Verwirrung um die Aufstellung entstand, vonseiten der Schiedsrichter wurde dies aber nicht geahndet. Die LRV-Damen ließen sich aus dem Konzept bringen und mussten auch den dritten Satz 23:25 abgeben. Damit ging man mit 0:3 leer aus.

Zweite Damenmannschaft spielt in der Aufstiegsrunde

Mit einem Sieg und einer Niederlage sind die LRV-Damen II in die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga gestartet. Gegen den Spitzenreiter der Nordgruppe, Esting III, fanden die LRV-Damen nicht ins Spiel und mussten mit 0:3 ihre erste Niederlage in dieser Saison hinnehmen. Im zweiten Spiel gegen Maisach gab es dagegen mit 3:0 wieder ein Erfolgserlebnis.

Zwei unterschiedliche Aufgaben warteten auf die Herren III in der Kreisliga 2. Zum einen ging es gegen den Tabellennachbarn Fürstenfeldbruck II, zum anderen gegen Spitzenreiter Karlsfeld. Gegen Gastgeber Bruck kamen die LRV-Herren nicht ins Spiel, doch nach dem 15.25 lief es besser. Mit 25:21 holten sie sich den zweiten Satz, danach ging jedoch die Kraft aus – die Sätze drei und vier gingen an die Gastgeber (17:25/17:25). Gegen Spitzenreiter Karlsfeld waren die LRV-Herren klarer Außenseiter. So fielen die einzelnen Sätze mit 17:25, 13:25 und 5:25 dann auch deutlich aus.

U16-Volleyballerinnen starten gut ins Meisterschaftsturnier

In Inning traten die U16-Mädchen bei der oberbayerischen Meisterschaft an. Ziel war die Finalteilnahme, die gleichzeitig das Ticket für die südbayerische Meisterschaft bedeuten würde. In der Vorrunde glänzten die LRV-Mädchen mit ungefährdeten Siegen gegen den SV Lohhof II (25:9/25:10) und den SV Inning (25:16/25:18) und zogen als Gruppenerste ins Viertelfinale ein. Trotz identischer Besetzung lief es im Viertelfinale gar nicht. Die Mannschaft war wie ausgewechselt – dennoch gewannen die Lechrain Volleys gegen Neuaubing mit 25:19 und 25:13.

Im Halbfinale trafen die LRV-Mädchen auf den TSV Mühldorf – und nur mehr einen Sieg vom Finale entfernt. Der erste Satz startete spannend, erst nach und nach setzte sich Mühldorf etwas ab und gewann am Ende mit 25:20. Damit stieg der Druck auf die LRV-Mädchen, doch sie hielten dem stand und gewannen 25.21 – die Entscheidung fiel im Tiebreak und jetzt hatte Mühldorf die besseren Nerven. Mit 8:15 unterlagen die Lechrainerinnen. Danach war die Luft raus, die Enttäuschung groß und so unterlag man im Spiel um Platz drei dem TV Lenggries mit 0:2 (17:25/11:25). (AZ)