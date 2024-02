Lechrain Volleys gehen im Spitzenspiel der Landesliga leer aus

Die Herren I der Lechrain Volleys haben den Spitzenreiter der Volleyball-Landesliga zu Gast. Trotz Niederlage ist der Aufstieg in die Bayernliga noch möglich.

Im Spitzenspiel der Volleyball-Landesliga empfingen die Herren I der Lechrain Volleys den Tabellenführer DonauHolz Volleys MTV Ingolstadt. Trotz starker Leistung gab es eine deutliche 0:3-Niederlage. Damit verpassen die Lechrainer zwar den direkten Aufstieg in die Bayernliga, haben aber weiter Chancen auf den Relegationsplatz. Einen weiteren Dämpfer gab es für die Landesliga-Damen.

Herren I Nicht optimal waren die Vorzeichen für die LRV-Herren vor dem Heimspieltag: Neben Trainer Stefan Fissek standen auch einige Spieler nicht zur Verfügung. Davon wollten sich die Gastgeber nicht ausbremsen lassen, doch der erste Satz ging an den Spitzenreiter Ingolstadt (25:20). Für den zweiten nahmen sich die Herren einiges mehr vor, überzeugten in Angriff und Aufschlag. Die Lechrainer hatten auch die Chance zum Satzgewinn, mussten sich aber nach 31 Minuten mit 26:28 geschlagen geben. Dass die ersten beiden Sätze an die Substanz gegangen waren, zeigte sich im dritten. Die LRV-Herren wehrten sich nach Kräften, boten hochklassigen Volleyball, unterlagen aber 19:25. Trotz der Niederlage hatten die LRV-Herren einen sehenswerten Auftritt hingelegt, insgesamt war der Sieg von Ingolstadt verdient.

Wichtiger Sieg für die LRV-Herren im zweiten Spiel

Gegen den zweiten Gegner aus Schwabmünchen, der im Tabellenkeller steht, war es für die LRV-Herren auch keine einfache Aufgabe. Es dauerte, bis die Hausherren ins Spiel kamen, dann aber erledigten sie die Pflichtaufgabe souverän und wahrten sich mit dem 3:0-Sieg die Chance auf Platz zwei und damit die Relegation zur Bayernliga.

63 Bilder Die Lechrain Volleys geben das erste Spiel ab Foto: Thorsten Jordan

Damen I Einen am Ende vielleicht wichtigen Punkt sicherten sich die LRV-Damen bei der knappen 2:3-Niederlage in Langweid. Nach einem schwachen Start ging der erste Satz relativ deutlich mit 21:25 verloren. Doch das Team von Trainer Martin Wagner steigerte sich und gewann die folgenden Sätze klar mit 25:20 und 25:19. Erneut fehlte aber die Konstanz - nach dem bitteren 13:25 im vierten Satz unterlagen die Damen auch im Tiebreak mit 5:15. In der Tabelle belegten die LRV-Damen damit Platz sieben.

Zweite Damenmannschaft weiter auf Aufstiegskurs

Damen II Weiter vom Aufstieg in die Bezirksliga träumen dürfen die LRV-Damen II: Sie besiegten Planegg-Krailling III im Tiebreak und holten gegen Schlusslicht Maisach einen 3:0-Erfolg.

Weitere Ergebnisse: Die LRV Herren II verbuchten beim Heimspieltag gegen Obermenzingen einen klaren 3:0-Sieg, mussten sich dann aber Harteck geschlagen geben. Trotz der 1:3-Niederlage gegen Dachau VI haben die LRV-Herren III dank des Erfolgs gegen Dachau V in der Kreisliga noch Chancen, die Aufstiegsrelegation zu erreichen. Dies gilt auch für die Damen III, die sich gegen Mering und Jettingen jeweils 3:0 durchsetzten. Im vereinsinternen Duell zwischen den Damen IV und V setzte sich erneut die Vierte durch. Zudem unterlagen die Damen IV dem TSV Jesenwang, die Damen V besiegten Haspelmoor.