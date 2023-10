Teams der Lechrain Volleys freuen sich über den guten Saisonstart

Die Volleyball-Saison nimmt Fahrt auf. Einige Mannschaften der Lechrain-Volleys legen einen guten Auftakt hin. Es gibt aber auch eine schwere Verletzung.

Durchaus zufrieden können die Verantwortlichen der Lechrain Volleys sein. Die Volleyball-Teams holten zum Saisonstart gleich wichtige Punkte.

Damen II (Bezirksklasse 2) Die Lechrain Volleys starteten perfekt mit zwei Siegen. Ins erste Spiel gegen die Gastgeber SG Schongau starteten die LRV-Damen mit druckvollen Aufschlägen und einer stabilen Abwehr. Nach gut 15 Minuten war der erste Satz unter Dach und Fach (25:12). Danach wurde die Partie enger, einem weiteren 25:20-Erfolg folgte eine 23:25-Niederlage der LRV-Damen. Danach lief es wieder besser und mit 25:19 war der erste Sieg perfekt. Weniger Probleme bereitete der zweite Gegner SV Germering II. Mit 25:13, 25:9 und 25:14 verbuchten die LRV-Damen einen souveränen 3:0-Sieg.

Lechrain Volleys kämpfen für ihre verletzte Spielerin

Damen III (Kreisliga Süd Schwaben) Freud und Leid gab es bei den LRV-Damen zum Auftakt. Freude über fünf hart erkämpfte Punkte, Leid wegen der schweren Verletzung einer Spielerin. In Biessenhofen trafen die LRV-Spielerinnen auf Ebenhofen II und Mauerstetten III. Mit leichten Startschwierigkeiten gewannen sie souverän gegen Ebenhofen II 3:0 (25:20/ 25:20/25:19). Bitter wurde es gegen Mauerstetten III, da sich eine Spielerin der Lechrain Volleys eine schwere Fußverletzung zuzog und mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde. Doch das LRV-Team setzte nun alle Kräfte für die verletzte Spielerin frei, drehte einen 0:2-Satzrückstand und gewann noch im Tiebreak. (21:25, 22:25, 26:24, 25:19, 15:13).

Damen V (Kreisliga 3) Aufgrund von Krankheit wurde der Spieltag verschoben.

Herren III sind in der Kreisliga 2 weiter ungeschlagen

Herren III (Kreisliga 2) Die LRV-Herren bleiben ungeschlagen: Gegen Fürstenfeldbruck III setzten sich die Lechrain Volleys mit 3:1 durch, gegen Karlsfeld II im Tiebreak mit 15:9. Damit führen die LRV-Herren die Tabelle an.

U16-Mädchen (Bezirksliga) Im Turniermodus trafen die LRV-Mädchen am ersten Spieltag auf Dachau, Esting und Germering. Nach einer 22:25/16:25-Niederlage gegen Dachau setzten sich die Lechrain Volleys 25:7/25:15 gegen Esting durch und gewannen im Tiebreak (15:15/25:19/15:4) gegen Germering. Damit geht es als Gruppenzweiter in die Finalrunde des ersten Mini-Turnieres am 12. November in Neuaubing. (AZ)