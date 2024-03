Bregulla verteidigt WM-Titel im Winterduathlon

Triathletin Dr. Claudia Bregulla sichert sich bei der Weltmeisterschaft im Winter Gold und Silber. Die Titelverteidigung ist ein hartes Stück Arbeit.

Als Titelverteidigerin war Dr. Claudia Bregualla bei der Weltmeisterschaft im Winterduathlon und Wintertriathlon im italienischen Pragelato/Sestriere an den Start gegangen. Auch diesmal kehrte die Sportlerin der Mastersklasse mit Edelmetall zurück.

Als erster Wettkampf stand der Winterduathlon an, bestehend aus einem 6-Kilometer-Crosslauf und anschließen fünf Runden auf der 9-Kilometer-Skatingstrecke. Beide Strecken waren sehr anspruchsvoll und stellenweise eisig. Für Bregulla lief es anfangs nicht nach Plan: Mit sechs Minuten Rückstand auf die führende Französin schnallte sie sich die Langlaufski an. Doch die Triathletin kämpfte sich ran, erzielte die beste Skatingszeit aller Teilnehmerinnen und zog im Zielsprint an der Französin vorbei. In einer Zeit von 1:12 h erkämpfte sie sich die Goldmedaille vor Frankreich und Italien.

Am nächsten Tag steht gleich der Triathlon auf dem Programm

Gleich am nächsten Tag stand der Wintertriathlon auf dem Programm. Mit sehr müden Beinen nahm Bregulla die 5 km Crosslauf, 9 km Mountainbike und 9 km Skating in Angriff. Diesmal musste sie der ehemaligen Profiathletin Sarka Grabmullerova (Tschechien), die am Duathlon nicht teilgenommen hatte, den Vortritt überlassen. Dennoch: Die Freude über eine Silbermedaille vor Italien in einer Zeit von 1:42 h war sehr groß. (AZ)

